Für ein friedliches, soziales und ökologisches Europa. Russland gehört dazu. am Sonntag, den 19. Mai 2019, um 13 Uhr, am Platz des 18. März treffen sich AufsteherInnen, um einen kritischen Akzent zur Demo "Ein Europa für alle, Deine Stimme gegen Nationalismus." zu setzen. In Soli zu den Gelbwesten in Frankreich sind gelbe Plakate mit unseren Losungen vorbereitet. Wir von Aufstehen Berlin möchten in aller Deutlichkeit darauf aufmerksam machen, dass die digitale Zeitung „der Aufstand“, die in den unterschiedlichsten E-Mail-Listen kursiert, weder unserer Auffassung von Sinn und Grundcharakter unserer Bewegung entspricht noch unseren Formen des Umgangs miteinander. Die Art der Auseinandersetzung – Diffamierung und Diskreditierung / Herabwürdigung und Rufschädigung – bei namentlicher Nennung von Personen, die sich in unserer und für unsere Bewegung einsetzen, ist für uns inakzeptabel.

Die öffentliche Verunglimpfung von Personen zeigt uns deutlich die Unfähigkeit der Autoren, eine politische Auseinandersetzung konstruktiv zu gestalten. Aufstehen Berlin distanziert sich ausdrücklich von diesen Aktivitäten und betrachtet sie als Missbrauch des Namens unserer Bewegung. Wir zeigen uns uneingeschränkt solidarisch mit den verleumdeten Aktiven unserer Bewegung!

Unsere Sammlungsbwegung trifft den Nerv der Zeit!

Erfolgreicher Aufstehen-Kongress in Berlin am 28.4.



Entgegen den zahlreichen Abgesängen in den Medien in den letzten Wochen und Monaten zeigte der erste Kongress von Aufstehen Berlin am vergangenen Wochenende vor allem zwei Dinge: Die linke Sammlungsbewegung Aufstehen lebt – und Aufstehen trifft offenbar den Nerv der Zeit!. Eine wachsende Zahl von Menschen will neue Antworten auf die gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit – weg vom neoliberalen Mainstream und seinen Verheerungen. Die Menschen suchen nach Konzepten und Alternativen, die die etablierten Parteien nicht mehr oder nur unzureichend geben. Genau deshalb fanden sich am vergangenen Sonntag, dem 28. April, rund 300 bereits länger oder auch erstmals aktive Unterstützer*innen und Interessierte im Berliner „ND-Gebäude“ ein. Dies waren deutlich mehr, als die Organisator*innen erwartet hatten.

In Plenarveranstaltungen und Workshops wurde engagiert über den Stand der Bewegung, zukünftige Schwerpunktthemen und Aktionsformen sowie über den Aufbau von handlungsfähigen und basisdemokratisch legitimierten Bewegungsstrukturen diskutiert. Es ging teilweise kontrovers, aber immer solidarisch und konstruktiv zu. Unser Fazit des ganztägigen Kongresses: Er war ein voller Erfolg, an den die (Berliner) Bewegung nun anknüpfen kann.



Volles Haus – Plenumsdiskussion im Willi-Münzenberg-Saal

Einen Kurzbericht zum Kongress findet ihr hier. Derzeit erstellen wir unter Hochdruck eine ausführliche Konferenzdokumentation, um euch die Arbeitsergebnisse der Workshops und Plenumsdiskussionen schnellstmöglich zugänglich zu machen.

Das Kongress-Vorbereitungsteam bedankt sich bei allen 300 Unterstützer*innen, die am 28.4. teilgenommen, mitdiskutiert und somit den Kongress, der alle unsere Erwartungen übertroffen hat, erst möglich gemacht haben. Zudem haben wir uns über Eure großzügige Spendenbereitschaft sehr gefreut – alle Unkosten konnten gedeckt werden! Auch dies ist nicht selbstverständlich. Last but not least gilt unser besonderer Dank den Basisgruppen und zahlreichen Freiwilligen, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung des Kongresses tatkräftig unterstützt haben!

Mit herzlichen Grüßen

Euer Kongress-Vorbereitungsteam

